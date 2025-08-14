夏の甲子園大会第９日の１４日、第２試合に臨んだ鳴門（徳島）のアルプス席では、吹奏楽部がベートーベンの「交響曲第９番（第九）」をアレンジしたオリジナルの応援曲を演奏して盛り上げた。２０２２年の選抜大会で強豪・大阪桐蔭と対戦した際、同校のオリジナル応援曲「Ｙｏｕａｒｅスラッガー」を聞いた吹奏楽部員から「自分たちもオリジナル曲が欲しい」という声が出たのがきっかけ。第九は、徳島県鳴門市がアジア初演