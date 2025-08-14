■MLBエンゼルス−ドジャース（日本時間14日、エンゼル・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・投手兼DH”で出場し、4回1/3、80球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振7、四死球0、失点4（自責点4）。M.トラウト（34）との対戦は2打席連続三振、2回に2点を失ったが、連打を浴びた後はシンカーを混ぜて投球を組み立て、11人をパーフェクト。今季最長の5回に入ると3連打で2点を失い降板となった