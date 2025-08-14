北京市経済技術開発区（亦荘）で今月8日から12日まで開催されていた2025世界ロボットカンファレンスの会場は連日、大勢の来場者でにぎわいを見せていた。中国各地から来た出展企業の代表や来場者も一堂に会し、ロボットのカーニバルを楽しんだ。新華社が伝えた。「ロボットやエンボディドAIをよりスマートに」をテーマとした今回の大会では、中国国内外のロボットメーカー200社以上の製品1500点以上が一斉に展示され、うち100点以