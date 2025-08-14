中国国家鉄路集団によりますと、7月1日の夏季輸送（暑運）体制の開始から8月11日までの間に全国の鉄道が輸送した旅客数は前年同期比4．0％増の延べ6億1600万人となりました。1日平均では延べ1467万5000人を輸送し、臨時旅客列車561本が増発されました。人気路線は、北京−上海間、北京−鄭州間、また西安−成都間などの区間に集中しています。（提供/CRI）