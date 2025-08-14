韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」が、2025年9月1日から限定発売する「リップグロウィバーム スターダストシリーズ」。シルバー、ゴールド、ピンクのラメが輝く「ピンクスーパーノバ」と、クリアグリッターに甘いミルクシェイクの香りが広がる「ミルキーウェイ」の2種が登場！乾燥しがちな唇も潤い満ちた仕上がり