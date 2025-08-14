元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、13日深夜放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。7月にエスコンフィールドで始球式を行った後、翌日に始球式を控えていた鈴木愛理と連絡を取っていたことを明かした。番組ではレインボーの池田直人とのドライブ企画を行った。池田からきつねダンスについて触れられ、森は「愛理さん仲良くさせてもらってるんで。連絡も取ってたんですけど」と明かした。池田