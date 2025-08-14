企画展「ベツコミ55th ANNIV. BEYOND THE PAGE好き、のつづき。」が10月3日～13日に「LUMINE 0 ニュウマン新宿店」にて開催される。 【写真】1970年5月1日発売『ベツコミ』創刊号を見る 本展は1970年に創刊された少女漫画雑誌「別冊少女コミック」、現在の「ベツコミ」の創刊55周年を記念した企画展。 「ポーの一族」「BASARA」「BANANA FISH」などの作品の名シーンが映る、高さ４メートル、幅