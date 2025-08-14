嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜後9：00）の公式Xが14日までに更新され、加藤清史郎のオフショットが公開された。【写真あり】“シュールすぎる”加藤清史郎のオフショット櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ビッグダディ 三男は消息不明
- 2. あの出演CM「健康被害」訴え続出
- 3. 中村俊輔氏がAEDを手に 感動の声
- 4. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
- 5. 今日引退の道重「問題児」だった
- 6. 甲子園にヤバいのいた 絶賛続出
- 7. 桐山照史のアパレルブランド物議
- 8. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
- 9. 「農水省職員の1日」批判殺到
- 10. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 1. 「農水省職員の1日」批判殺到
- 2. 流せるトイレクリーナー 実はNG?
- 3. 「悠仁さまの先輩」炎上し雲隠れ
- 4. お盆休み「トー横」はカオス状態
- 5. ボンタンアメ 尿意を抑える効果?
- 6. すべて長男に 父遺言に長女絶句
- 7. 妻から渡されたメモ 考察が続々
- 8. 約700人の万博客が帰宅困難に
- 9. 火葬中にご遺体が動く様子を目撃
- 10. 地震速報（04:13）
- 1. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
- 2. 眞子さん 悠仁さまとわだかまり?
- 3. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
- 4. 田久保市長に「見苦しいの極み」
- 5. 渋滞で膀胱限界 大事なもの失う
- 6. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
- 7. 女性追いかけスプレー噴射 東京
- 8. 伊東市長「本当の除籍理由」の謎
- 9. 神谷宗幣氏、躍進後の不祥事警戒
- 10. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
- 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
- 2. 26歳女性のタダで行為めぐり反論
- 3. 高速鉄道「世界で台湾だけ」
- 4. 旭日旗? オアシス投稿に批判
- 5. 不動産大手 華南城に清算命令
- 6. 「中国人羨む」韓国紙が報道
- 7. アディダス 伝統靴を盗用か
- 8. 上村謙信被告にわいせつな罪
- 9. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
- 10. 5・16軍事クーデター 評価が賛否
- 1. 物価と給料 乖離が大きい地獄県
- 2. 子の学力低下 スマホ原因に異議
- 3. 浸水した家 片付け掃除の新常識
- 4. 津波警報もサーフィン「バカか」
- 5. 定年後の生活「余裕あるはず」
- 6. 広陵高とマック 大炎上に共通点
- 7. 「ワハハ」創業者に隠し子がいた
- 8. 脱インテル 株を上げた日本企業
- 9. 小学生で生活習慣病リスク 衝撃
- 10. 親族でお金譲渡 密告されバレる
- 1. Windows10サポート終了へ 米主張
- 2. デートで浴衣着たら…背中に異変
- 3. PC不要 ポータブルSSDの魅力
- 4. ＹｏｕＴｕｂｅ、ＡＩでユーザーの年齢を推定 未成年判定なら自動的に制限適用
- 5. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 6. LINEでの「NG行動」動画で警鐘
- 7. Uber 不審な配達員を徹底監視へ
- 8. 新型iPhone 17 デザインを変更か
- 9. Kindleセールで人気作が70%OFFに
- 10. ソニー 今後もXperia作り続ける?
- 1. 甲子園にヤバいのいた 絶賛続出
- 2. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
- 3. マー君 魔改造コーチと距離置く?
- 4. 田中将大 勝利投手の権利で降板
- 5. 村上宗隆の移籍先 4候補を紹介
- 6. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
- 7. 28歳女優 高級SUV納車写真に反響
- 8. 大谷登板前に「まずい」悲報が
- 9. 甲子園に「華やかな」女子応援団
- 10. マー君 味方の失策で199勝ならず
- 1. ビッグダディ 三男は消息不明
- 2. あの出演CM「健康被害」訴え続出
- 3. 中村俊輔氏がAEDを手に 感動の声
- 4. 今日引退の道重「問題児」だった
- 5. 桐山照史のアパレルブランド物議
- 6. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
- 7. 大谷翔平 公私で不穏な空気漂う
- 8. 「タトゥーが痛すぎる」物議醸す
- 9. 辻希美の第5子巡り家族が大紛糾
- 10. アナの広陵問題巡る呼びかけ賛否
- 1. 50代女性の「危険行為」医師警告
- 2. セルフレジ選ばぬ女性 気まずい
- 3. 48歳 660円で見つけた正解チーク
- 4. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
- 5. アニメ「ダンダダン」楽曲が物議
- 6. 「セフレ的な」彼氏は性行為上手
- 7. 「有休取りたい若手社員」の苦悩
- 8. 昔は普通だった職場のルール
- 9. 即買い必至 セリア110円バッグ
- 10. 女性特有「左胸下が痛い」の病気