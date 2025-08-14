◇第107回全国高校野球選手権第9日2回戦鳴門0―3沖縄尚学（2025年8月14日甲子園）鳴門（徳島）は、沖縄尚学（沖縄）に競り負けて9年ぶりの3回戦進出はならなかった。初回に1死二、三塁の好機をつくったが、主軸が連続三振。4回2死一、二塁から三振で西村真翔（3年）が空振り三振に倒れた。6回2死一、二塁からは湊（2年）が二ゴロに打ち取られるなど、好機にあと一本が出なかった。先発した甲子園初登板の背番号15の