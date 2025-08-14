◇第107回全国高校野球選手権第9日2回戦沖縄尚学3―0鳴門（2025年8月14日甲子園）沖縄尚学（沖縄）が、鳴門（徳島）に競り勝ち、2年ぶりの3回戦進出を果たした。沖縄勢の夏の2試合連続完封勝ちは初めて。先発した今大会初登板の右腕・新垣有絃（2年）は、初回に1死二、三塁のピンチを背負ったが、140キロ台の直球を中心にした投球で連続三振。2回以降も走者は許すものの、球威のある直球と低めへの変化球で要所を締め