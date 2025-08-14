北海道・旭川東警察署は2025年8月14日、逮捕監禁致傷の疑いで男3人を7月に逮捕したと発表しました。逮捕されたのは、いずれも旭川市に住む自称・会社役員の山理優輝容疑者（24）と、無職の杉若将司容疑者（35）、会社員の中明諒汰容疑者（25）の3人です。3人は7月27日深夜から午前6時20分ごろまでの間、当麻町にある「道の駅とうま」の敷地内で、当麻町に住む会社員の男性（23）の両手に手錠をかけるなどして車に乗せ、その後、旭