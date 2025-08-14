夏休みのレジャーシーズン、海上保安庁が１１８番通報の適正な利用を呼びかけています。 「はい海上保安庁１１８番です。事件ですか事故ですか」 海上保安庁が１月から始めたのは、音声で伝えるのが難しい場合や、けがの処置を映像を見ながら指示できる「Ｌｉｖｅ１１８」の運用です。 瀬戸内海などでは過去５年間で１６００件を越える船舶事故があり、そのうち約４割が見張り不足での衝突や乗揚げといった事故だっ