海の上から瀬戸内海と宮島の景色を堪能できる夏限定のクルーズが始まり、多くの人で賑わっています。8月8日から運航が始まったのは、観光型クルーザー「シースピカ」のサンセットクルーズです。広島市のグランドプリンスホテルを出発し宮島へ向かう期間限定の航路で、宮島沖で15分間停泊。間近に迫る大鳥居を海の上から堪能できます。乗船した家族連れなどは、夕暮れ時の瀬戸内海と宮島の景色を楽し