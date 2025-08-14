お盆で帰省した子どもたちと地域住民が交流するイベントが8月14日、静岡県富士宮市の原川親水公園で開かれ、子どもたちはマス釣りなどに挑戦しました。 【写真を見る】「釣れたよ」「楽しかった」帰省中の子どもたちがマス釣り、たらい乗り挑戦＝静岡・富士宮市 富士宮市の原地区では、地域に暮らす住民とお盆で帰省した子どもたちとの交流を目的に、30年以上前から毎年この時期にイベントを開いています。14日は、約500匹のマス