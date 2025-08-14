◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦沖縄尚学３―０鳴門（１４日・甲子園）沖縄尚学が鳴門（徳島）を３―０で下し、１６強入りを決めた。２回１死一塁のチャンスで、宜野座恵夢捕手（２年）が左中間を破る適時二塁打を放って先制した。先発した新垣有絃投手（２年）は５回を投げて４安打無失点。鳴門打線を０点で抑えて試合を作ると、６回からはエース左腕・末吉良丞投手（２年）が登板した。自己最速１５０