米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が１３日（日本時間１４日）に放送され、新日本プロレスとの合同興行「ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ（ＦＤ）」（２４日、英国・ロンドン）の注目カードが電撃決定した。この日の放送ではウィル・オスプレイがインタビューで登場。ＦＤでスチールケージマッチを行うことを宣言すると、新日本プロレスの棚橋弘至との共闘を発表する。さらに棚橋の参戦が決定すると、ジョン・モクスリ