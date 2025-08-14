横浜ＦＭは１４日、ＤＦサンディ・ウォルシュが移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったことを発表した。昨季タイリーグ王者のブリラムへ移籍することが決定的となっている。インドネシア代表歴もあるウォルシュは２月にベルギー１部メヘレンから加入。加入直後こそセンターバックやサイドバックで出場機会を得ていたが、５月２１日の神戸戦以降は出場機会はなく、ここまで８試合の出場にとどまって