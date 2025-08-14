TOOBOE×松井ケムリ（令和ロマン）による「あなたはかいぶつ」の、ショートMVが公開された。本楽曲は8月13日にリリースされたばかりのEP「あなたはかいぶつ」の表題曲で、TVアニメ『光が死んだ夏』エンディング主題歌に起用されている楽曲。MVは既に公開されているが、令和ロマンの大ファンであるTOOBOEの熱いオファーにより、今回の「TOOBOE×松井ケムリ（令和ロマン）「あなたはかいぶつ」 Short MV」が制作される運びとなった。