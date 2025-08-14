SNSで知り合った女性に「散歩しよう」などと言って、人けのない場所に連れ込み、性的暴行を加えたとして36歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、阿川巧容疑者は先月10日深夜、東京・調布市で20代の女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。阿川容疑者はSNSで知り合った女性に「散歩しよう」などと言って、人けのない場所まで連れ込み犯行に及んだとみられています。調べに対し、阿川容疑者は「無理やりではない」と容