デスク「関東の私鉄が新たな運賃体系を打ち出しているね」 記者「西武鉄道が2026年3月から13歳未満の小児IC運賃を50円均一にします。通常であれば距離に応じて運賃は高くなりますが、どこから乗って、どこまで行っても運賃は50円となります。ただ、紙の切符の場合の小児運賃は、従前通り大人運賃の半額になります」 デスク「どういった需要を掘り起こす狙いなの？」 記者「沿線に住む子供とその家族の日常移動やお出かけ