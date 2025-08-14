くすりの窓口 [東証Ｇ] が8月14日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比70.2％増の6.4億円に拡大し、通期計画の21.3億円に対する進捗率は30.2％に達し、さらに前年同期の19.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.5％→21.6％に大幅上昇した。 株探ニュース