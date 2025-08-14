早稲田通りから続く「拡幅用地」いよいよ変貌へ東京都第三建設事務所は2025年8月、中野区で事業中の「補助227号線（大和町）」について、完成イメージや今後の工事予定などについて発表しました。【うお、かなりキレイ！】これが「拡幅道路の完成イメージ」です（地図／写真）この事業は、JR高円寺駅の北側、早稲田通りから北へ延びる「大和町中央道り」を拡幅するものです。現在、妙正寺川（川北橋）付近までの約700m区間で、