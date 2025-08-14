パリSGのFWウスマン・デンベレが13日、UEFAスーパーカップのトッテナム戦(2-2、PK4-3)におけるプレイヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2点を先行される苦しい展開の中、デンベレは1-2の後半アディショナルタイム4分に右からのクロスでFWゴンサロ・ラモスの同点ヘッドをアシスト。PK戦では3人目のキッカーとして成功し、パリSGの初優勝に貢献した。UEFA公式サイトによると、テクニカルオブザーバーグループは「彼はパリの攻