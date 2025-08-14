お盆休みに合わせて14日、長野市の3つの地区では「二十歳を祝う集い」が開かれ新成人の門出を祝いました。午前9時すぎ、長野市大豆島地区では華やかな浴衣やスーツに身を包んだ二十歳の若者たちが久しぶりの再会を喜んでいました。新成人は「久しぶりに小学校の友達と会えてうれしいです」「将来は教師になりたいと思っているので頑張りたい」二十歳を祝う集いには73人が参加。新成人を代表して塚田航矢さんが「夢に向かって