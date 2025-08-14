BAND-MAIDの成長／進化が止まらない。毎度のようにそんなことを書いているような気がするが、実際いつもそう感じさせられているのだから仕方がない。先日終了したばかりの＜BAND-MAID TOUR 2025＞の過程においてもそれは当然のごとく続いていた。◆ライブ写真BARKSでは同ツアーのFIRST ROUNDの初日にあたる5月10日（メイドの日）の東京・LINE CUBE SHIBUYAでのお給仕（ライブ）の模様もレポートしてきたが、その終演後、バックステ