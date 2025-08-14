「エンゼルス−ドジャース」（１３日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手」で先発マウンドに上がり、５回途中４失点。エンゼルス時代の２３年８月９日・ジャイアンツ戦以来、７３５日ぶりとなる勝利投手の権利目前で降板した。初回にトラウトを見逃し三振に仕留めるなど、三者凡退で立ち上がった大谷。だが二回、先頭のウォードに右翼へ今季２本目の被弾となるソロ本塁打を浴びると、続くモンカダには二塁