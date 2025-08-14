MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子と特別顧問の黒柳徹子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。8月12日（火）に放送された同番組では、この日でちょうど没後40年を迎えた国民的歌手・坂本九さんの家族のもとを小泉が訪ねた。そこで小泉は、亡くなる直前に坂本さんが書いた手紙を見せてもらうことに。その内容と、手紙が2001年