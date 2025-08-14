アイキューブは、「オンライン英会話」に関する調査の結果を2025年8月7日に発表した。調査は、2025年7月18日〜22日の期間、「オンライン英会話」を受講したことがある20代〜50代の男女329人を対象にインターネットにて実施したもの。オンライン英会話の受講について尋ねたところ、約6割が「受講を継続している」(57.5%)と回答した。受講を継続していないと回答した人(42.5%)に、受講していた期間を訪ねると、「6カ月〜1年未満」(20