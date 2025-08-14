リミックスポイント [東証Ｓ] が8月14日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比43倍の17.6億円に急拡大した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.2％→26.8％に急改善した。 株探ニュース