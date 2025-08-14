元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、6日深夜放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。7月にエスコンフィールドで行った始球式ときつねダンスを振り返った。番組ではレインボーの池田直人とのドライブ企画を行った。池田は「きつね（ダンス）すごいな」とふれ、「『次の日鈴木愛理です』はウッてなった？」と質問した。森は「愛理さんはアイドルじゃないですか。アイドルが憧れるアイドルだから、