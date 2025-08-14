2026年に結成30周年を控えるASIAN KUNG-FU GENERATIONが、最新シングルから「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルにて本日8月14日21時よりプレミア公開する。「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」は、2025年5月リリースの両A面シングル『MAKUAKE / Little Lennon』収録ナンバーだ。10年前の2015年発表アルバム『Wonder Future』に収録された