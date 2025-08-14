映画『ジョン・ウィック』シリーズの製作陣が手掛けるアクション映画『Mr.ノーバディ』の続編『Mr.ノーバディ2』の日本公開日が、10月24日に決定。シャロン・ストーン演じる新たな敵“容赦はしない女”が登場する日本版予告、ポスタービジュアル、場面写真が一挙解禁された。【動画】新たな敵“容赦はしない女”を演じるのはシャロン・ストーン！『Mr.ノーバディ2』日本版予告2021年に公開された『Mr.ノーバディ』は、平凡で