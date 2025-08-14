島崎遥香が主演し、ISSEIが共演するドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』（CBCテレビ／毎週木曜24時58分）。本作の主人公・乙葉（島崎）たちが生きる世界は、恋愛がない世界。異色ともいえるラブストーリーである本作は、現在第2話まで放送中だ。この記事では、第2話までの内容を振り返りながら見どころを紹介する。【写真】第3話ではついに乙葉とハレが気持ちを伝える覚悟を！◆偽りのない自分を認めてくれる人たち