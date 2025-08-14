全保連 [東証Ｓ] が8月14日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比35.6％増の9.3億円に拡大し、4-9月期(上期)計画の11.8億円に対する進捗率は78.8％に達し、さらに前年同期の56.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.0％→14.4％に大幅上昇した。 株探ニュース