4週にわたったサザンオールスターズのWEB企画「TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!! #四六時中もサザンを聴いて2025」も最終週へ突入し、8月15日(金)正午にプレイリスト第4弾が公開され、8月16日(土)18:00からは特別番組が配信される、テーマは“ツアー”だ。毎週のプレイリスト公開や納涼WEB特番（8月2日開催）、桑田佳祐監督映画「稲村ジェーン」の初配信を重ね、8月15日(金)からはい