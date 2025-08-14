AKB48元メンバーでタレントの峯岸みなみが14日にインスタグラムを更新。夫でYouTuber「東海オンエア」のてつやとの結婚3周年を報告し、コスプレを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】峯岸みなみ＆てつや夫妻、幸せそうな笑顔の家族ショット（3枚）峯岸が「8月12日 、結婚3周年でした」と投稿したのは家族の3ショット。なぜかブルーのジャージ姿で第1子を抱っこするてつやと、赤いジャージ姿の峯岸の姿を捉え