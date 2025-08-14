タレントで歌手のビビアン・スーが13日、自身のSNSを更新し、2015年に出産した息子が10歳を迎えたことを報告。愛情たっぷりの写真の数々を公開している。【写真】本当に50歳!?若々しいママ、ビビアン・スー、10歳になった愛息との2ショットを大放出ビビアンは、日本のファン向けのエックスアカウントで、「息子よ〜10歲 お誕生日おめでとう」と、長男のダルトン君の誕生日を祝福。「私たちとも何事もなく健康でいるこ