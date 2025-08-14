【モデルプレス＝2025/08/14】歌手で女優の鈴木愛理が14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】鈴木愛理、驚異スタイル際立つミニスカ姿◆鈴木愛理、ミニスカ衣装で美脚披露鈴木は「最近の衣装たち」のハッシュタグを添え、衣装姿の写真を一挙公開。存在感のあるフリルのアームカバーが印象的なスタイルでは、ミニスカートに黒いロングブーツを合わせ、すらりと伸びた美しい