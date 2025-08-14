米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が１３日（日本時間１４日）に放送され、新日本プロレスの高橋ヒロム（３５）が電撃登場した。ヒロムはこの日の大会で、石井智宏、ブロディ・キング、ホログラムのパートナーとして入場。ＴＮＴ王者のカイル・フレッチャー、ヤングバックス（マシュー＆ニコラス・ジャクソン）、ジョシュ・アレキサンダーと８人タッグマッチで激突した。フレッチャーに対して強烈な打撃を打ち込ん