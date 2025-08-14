「京橋駅空襲」から80年となり、JR京橋駅前で営まれた慰霊祭で、犠牲者を追悼する参列者たち＝14日午前、大阪市太平洋戦争の終戦前日に大阪市であった「京橋駅空襲」から80年となる14日、犠牲となった多くの市民らを追悼する慰霊祭がJR京橋駅近くの慰霊碑前で営まれた。蒸し暑い天候の下、空襲の生存者や遺族ら約200人が参列し平和を願った。防空壕に逃げ生き延びたという安本恒次良さん（95）は「毎年この日は自分の命日だと