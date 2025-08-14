巨人は１４日、東京ドームで行われる８月１６日の阪神戦（午後２時開始）を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催するにあたり、同１時３０分頃から場内を暗転して実施する追悼セレモニーのプログラムが決まり、セレモニアルピッチは松井秀喜さんが務めると発表した。追悼セレモニーのプログラムは以下の通り。・午後１時３３分頃追悼セレモニー開始・午後１時３４分頃特別映像・午後１時３９分頃ベースデリバリー