【MLB】エンゼルス ー ドジャース（8月13日・日本時間14日／アナハイム）【映像】大谷VSトラウト！876日ぶり盟友対決の瞬間ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で先発出場。古巣・エンゼルスの本拠地で721日ぶりの登板で今季最長の4回1/3を投げ、80球5安打7奪三振0四球4失点でマウンドを降りた。4回ではマイク・トラウトを相手にこの日最速の162キロ（100.7マイル）もマークした。古巣を相手に初の“二刀流”で挑んだ