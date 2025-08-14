米首都ワシントンに派遣された法執行機関要員にサンドイッチを投げつけたとして男が逮捕された/ Andrew Leyden/Getty Images（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領が首都ワシントンで地元警察の掌握と連邦法執行機関の増員を進める中、連邦法執行機関要員にサンドイッチを投げつけたとして、男が重罪で訴追された。罪に問われているのは、ショーン・チャールズ・ダン容疑者。警察によれば、同容疑者は１０日夜、１４番街で、税関・国境警