Snow Manの岩本照が自身のInstagramを更新。あらたな登山ショットを公開した。 【画像】バンダナを“ほっかむり”する岩本照／岩本照の登山ショット ■髭面で山を登るプライベート感満載の岩本照 8月11日の“山の日”に山だけの写真を投稿するなど、これまでも趣味である登山の写真を多く投稿している岩本が、今回もまた自然が美しい最新ショットを投稿している。 太陽にカメラを向ける岩本を捉えたショット（2枚目）は