２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラーのアントニオ猪木さん（享年７９）の功績をたたえる博覧会「昭和１００年アントニオ猪木デビュー６５周年記念ＡＮＴＯＮＩＯＩＮＯＫＩＥＸＰＯ」が１４日、東京・京王百貨店新宿店でスタートした。期間中に８階レストラン街の新宿ｋｅｉｏ「カフェ＆レストランキャニーズ」で「猪木酒場」が限定で復活。豪華レジェンドゲスト陣がタッグを組んでのトークショーを