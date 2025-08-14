北海道・小樽警察署は2025年8月13日、石狩市花川北に住む足場工の田中壮太容疑者（26）と、札幌市西区に住む足場工の19歳の少年を、逮捕・監禁、傷害の疑いで逮捕しました。2人は共謀の上、8月5日午前1時ごろ、北広島市に住む知人男性（18）を監禁し暴行を加え、けがをさせたほか、男性と一緒にいた16歳の女子高校生2人を車に監禁して連れ回した疑いが持たれています。警察によりますと、田中容疑者が自分の車に被害男性を監禁し暴