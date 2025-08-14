国内外の高校生が広島に集い国際平和について議論するフォーラムが始まりました。10回目の開催となる「ひろしまジュニア国際フォーラム」には、24か国から約85人の高校生が参加しています。核兵器廃絶の専門家や被爆者の話を聞きディスカッションをして平和への想いを深めます。午前はユニタールの広島事務所所長三上知佐さんが国連の役割や世界の課題について話し高校生は積極的に意見を述べていました。最終日