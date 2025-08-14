お盆休みの前半、各地で大雨が降り続きましたが、今後は“猛暑”が戻ってきます。熱中症対策が必要となりますが、危険な暑さを避けようと、日中のみ営業していた遊園地では夜間営業を始めたり、夜の墓参りを勧める霊園が現れたりと“夜型”へと変わり始める場所も出てきています。【写真を見る】夜間や代行…様変わりするお盆の墓参り猛暑復活遊園地やゴルフ“夜型”に午後8時をすぎた東京・台東区にある日本最古の遊園地「浅