きょうは、高気圧と高気圧の間に挟まれる関東など東日本と東北の一部で、雲が多くなるでしょう。西日本は広く晴れますが、気温が上がる午後は、山沿いや内陸中心ににわか雨や雷雨の所があり、近畿では平野部でもにわか雨の所がありそうです。北海道は低気圧が近づく影響で次第に雲が広がり、雨の降りだす所があるでしょう。きょうの各地の予想最高気温札幌：30℃釧路：25℃青森：30℃盛岡：31℃仙台：30℃新潟：31℃長