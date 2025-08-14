チェイビスは来日3号、豪快なバッティングが期待を集める（C）産経新聞社中日に後半戦から合流したマイケル・チェイビスの豪快弾が注目されている。中日は8月13日の巨人戦（東京ドーム）に4−3と逆転勝ち。【動画】リチャードも棒立ち…中日・チェイビスの特大の決勝本塁打をチェック3−3で迎えた6回先頭の打席に入ったマイケル・チェイビスは2ストライクから相手2番手、菊地大稀の140キロ、内角低めフォークを一閃。打った瞬